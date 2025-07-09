Şirket Dizini
Vast Space
Vast Space Maaşlar

Vast Space şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $153,000 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $184,116 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Donanım Mühendisi
$184K
İK Uzmanı
$153K
Yazılım Mühendisi
$167K

SSS

أعلى وظيفة أجراً في Vast Space هي Donanım Mühendisi at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $184,116. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Vast Space هو $166,600.

