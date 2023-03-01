Şirket Dizini
Vasion
Vasion Maaşlar

Vasion şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $52,260 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $125,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Vasion. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $125K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$52.3K
Satış
$89.6K

SSS

Vasion şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vasion şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,550 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar