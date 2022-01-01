Şirket Dizini
Varonis Maaşlar

Varonis şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $64,675 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $203,732 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Varonis. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $204K
Satış
Median $110K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$84.6K
Pazarlama
$134K
Ürün Müdürü
$204K
İK Uzmanı
$66.5K
Satış Mühendisi
$131K
Siber Güvenlik Analisti
$64.7K
SSS

Varonis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $203,732 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Varonis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,409 tutarındadır.

