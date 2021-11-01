Şirket Dizini
Varicent
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Varicent Maaşlar

Varicent şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $8,654 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $141,924 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Varicent. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $86.2K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $142K
Ürün Müdürü
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
İş Analisti
$73.9K
Veri Analisti
$8.7K
Veri Bilimci
$114K
Pazarlama
$84.4K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Satış
$92.4K
Teknik Hesap Müdürü
$92K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Varicent şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $141,924 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Varicent şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $92,181 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Varicent için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar