ValueLabs Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Hyderabad Area konumunda

ValueLabs şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı year başına ₹870K ile ₹3.79M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹1.53M tutarındadır. ValueLabs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
ValueLabs şirketindeki in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,787,982 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ValueLabs şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Hyderabad Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,501,693 tutarındadır.

