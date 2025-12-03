Şirket Dizini
USPTO şirketinde in United States ortalama Teknik Yazar toplam tazminatı year başına $62K ile $90.3K arasında değişmektedir. USPTO şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$71.1K - $81.1K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$62K$71.1K$81.1K$90.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir USPTO?

SSS

USPTO şirketindeki in United States Teknik Yazar pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $90,270 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
USPTO şirketinde Teknik Yazar rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $61,965 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

