Şirket Dizini
uShip
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

uShip Ürün Tasarımcısı Maaşlar

uShip şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $97.6K ile $139K arasında değişmektedir. uShip şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$112K - $131K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$97.6K$112K$131K$139K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Ürün Tasarımcısı maaş bilgisis için uShip kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir uShip?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

uShip şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $139,288 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
uShip şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,621 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    uShip için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • NEXT Trucking
  • Transfix
  • Postmates
  • Deliverr
  • Curriculum Associates
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uship/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.