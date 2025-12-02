Şirket Dizini
UserTesting
  Maaşlar
  Ürün Müdürü

  Tüm Ürün Müdürü Maaşları

UserTesting Ürün Müdürü Maaşlar

UserTesting şirketinde in Canada Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CA$187K tutarındadır. UserTesting şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Medyan Paket
company icon
UserTesting
Senior Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Yıllık toplam
$135K
Seviye
L3
Temel maaş
$108K
Stock (/yr)
$26.5K
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir UserTesting?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

UserTesting şirketindeki in Canada Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$355,774 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
UserTesting şirketinde Ürün Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$187,255 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

