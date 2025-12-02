Şirket Dizini
UserGems
  • Maaşlar
  • Pazarlama

  • Tüm Pazarlama Maaşları

UserGems Pazarlama Maaşlar

UserGems şirketinde in United States ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına $144K ile $201K arasında değişmektedir. UserGems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$155K - $182K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$144K$155K$182K$201K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir UserGems?

SSS

UserGems şirketindeki in United States Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $201,240 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
UserGems şirketinde Pazarlama rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,480 tutarındadır.

