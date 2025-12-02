Şirket Dizini
USDA
USDA Veri Bilimci Maaşlar

USDA şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $103K ile $145K arasında değişmektedir. USDA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$112K - $136K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$103K$112K$136K$145K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir USDA?

SSS

USDA şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $144,535 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
USDA şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,417 tutarındadır.

