UScellular şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $207K tutarındadır. UScellular şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Medyan Paket
company icon
UScellular
Senior Manager, Software Development
Chicago, IL
Yıllık toplam
$207K
Seviye
-
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$0
Prim
$27K
Şirketteki yılı
9 Yıl
Deneyim yılı
18 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir UScellular?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

UScellular şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $211,962 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
UScellular şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $206,504 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

