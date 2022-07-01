Şirket Dizini
Uptake Technologies
Uptake Technologies Maaşlar

Uptake Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $127,500 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $210,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uptake Technologies. Son güncellenme: 11/16/2025

Veri Bilimci
$150K
Yazılım Mühendisi
$128K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$211K

SSS

Uptake Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $210,700 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uptake Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $149,745 tutarındadır.

