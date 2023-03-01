Şirket Dizini
Upstox
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Upstox Maaşlar

Upstox şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $16,673 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $139,052 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Upstox. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $47.9K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $16.7K

UX Tasarımcısı

Ürün Müdürü
Median $35.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$139K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Upstox şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $139,052 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upstox şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $41,469 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Upstox için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Stripe
  • Uber
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar