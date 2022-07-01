Şirket Dizini
Upside
Upside Maaşlar

Upside şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $54,888 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $251,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Upside. Son güncellenme: 11/16/2025

Ürün Müdürü
Median $230K
Ürün Tasarımcısı
$134K
İşe Alım Uzmanı
$153K

Satış
Median $140K
Yazılım Mühendisi
$54.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$251K
UX Araştırmacısı
$146K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Upside şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $251,250 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upside şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $146,228 tutarındadır.

