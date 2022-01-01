Şirket Dizini
UPMC
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

UPMC Maaşlar

UPMC şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $75,375 toplam tazminattan üst seviyede Aktüer için $175,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: UPMC. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $93K
Aktüer
Median $175K
Muhasebeci
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
İş Analisti
Median $80K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$89.6K
Ürün Tasarımcısı
$121K
Ürün Tasarım Müdürü
$134K
Ürün Müdürü
$112K
Proje Müdürü
$75.4K
Siber Güvenlik Analisti
$85.4K
Teknik Program Müdürü
$102K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

UPMC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $175,000 tazminatla Aktüer pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
UPMC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    UPMC için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar