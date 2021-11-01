Şirket Dizini
Uplight
Uplight Maaşlar

Uplight şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $70,350 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $347,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uplight. Son güncellenme: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $160K
Veri Analisti
$70.4K
Veri Bilimci
$196K

İnsan Kaynakları
$101K
Ürün Müdürü
$348K
Proje Müdürü
$98.8K
Satış
$109K
Teknik Program Müdürü
$121K
SSS

Uplight şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $347,900 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uplight şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $114,570 tutarındadır.

