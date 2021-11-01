Şirket Dizini
Uplift
Uplift Maaşlar

Uplift şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $83,200 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $228,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uplift. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $83.2K
Veri Bilimci
$92.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$229K

SSS

Uplift şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $228,850 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uplift şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $92,535 tutarındadır.

