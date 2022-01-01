Şirket Dizini
Upland Software Maaşlar

Upland Software şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $7,948 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $124,574 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Upland Software. Son güncellenme: 11/16/2025

İnsan Kaynakları
$7.9K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$66.3K
Pazarlama
$125K

Ürün Müdürü
$62.7K
Yazılım Mühendisi
$34.4K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


SSS

Upland Software şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $124,574 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upland Software şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $62,712 tutarındadır.

