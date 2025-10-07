Şirket Dizini
Upgrade Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar

Upgrade şirketinde in Canada Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$178K tutarındadır. Upgrade şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Yıllık toplam
CA$178K
Seviye
Senior
Temel maaş
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Upgrade?

CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

SSS

Upgrade şirketindeki in Canada Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$327,271 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upgrade şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$177,673 tutarındadır.

