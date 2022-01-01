Upgrade Maaşlar

Şirket Dizini
Upgrade şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $54,880 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $211,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Upgrade. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $143K
Ürün Müdürü
Median $207K
Veri Bilimci
Median $116K

İş Analisti
$54.9K
Veri Analisti
$90.5K
Finansal Analist
$88.2K
İnsan Kaynakları
$79.7K
Ürün Tasarımcısı
$129K
İşe Alım Uzmanı
$95.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$211K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Upgrade şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Upgrade şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Upgrade şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,800 tutarındadır.

