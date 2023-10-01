Şirket Dizini
University of Saskatchewan
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

University of Saskatchewan Maaşlar

University of Saskatchewan şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $33,392 toplam tazminattan üst seviyede Doktor için $350,940 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: University of Saskatchewan. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $49.7K
Veri Bilimci
$33.4K
Doktor
$351K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Proje Müdürü
$108K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

University of Saskatchewan में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Doktor at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $350,940 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
University of Saskatchewan में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $79,025 है।

Öne Çıkan İş İlanları

    University of Saskatchewan için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Square
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Spotify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar