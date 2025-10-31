Şirket Dizini
University of Kentucky
University of Kentucky Satış Maaşlar

University of Kentucky şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $30.2K ile $43K arasında değişmektedir. University of Kentucky şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$34.2K - $38.9K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$30.2K$34.2K$38.9K$43K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir University of Kentucky?

SSS

University of Kentucky şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $42,952 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
University of Kentucky şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $30,212 tutarındadır.

