United Talent Agency
United Talent Agency Maaşlar

United Talent Agency şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $50,170 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $233,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: United Talent Agency. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $135K
İdari Asistan
$50.2K
Pazarlama
$99.5K

Ürün Müdürü
$221K
Teknik Program Müdürü
$234K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


SSS

United Talent Agency şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,825 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Talent Agency şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $135,000 tutarındadır.

