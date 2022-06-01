Şirket Dizini
United Rentals
United Rentals Maaşlar

United Rentals şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $60,695 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $84,575 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: United Rentals. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Veri Bilimci
$84.6K
Satış
$62K
Yazılım Mühendisi
$60.7K

SSS

United Rentals şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $84,575 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Rentals şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $62,036 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar