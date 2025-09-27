Şirket Dizini
United Nations
United Nations Ürün Tasarımcısı Maaşlar

United Nations şirketinde in Thailand ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına THB 935K ile THB 1.28M arasında değişmektedir. United Nations şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

THB 1.01M - THB 1.2M
Thailand
Yaygın Aralık
Olası Aralık
THB 935KTHB 1.01MTHB 1.2MTHB 1.28M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir United Nations?

SSS

United Nations şirketindeki in Thailand Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam THB 1,279,873 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Nations şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Thailand için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat THB 934,864 tutarındadır.

