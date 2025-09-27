Şirket Dizini
United Nations
United Nations Information Technologist (IT) Maaşlar

United Nations şirketinde ortalama Information Technologist (IT) toplam tazminatı year başına THB 2.67M ile THB 3.65M arasında değişmektedir. United Nations şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

THB 2.89M - THB 3.43M
Thailand
Yaygın Aralık
Olası Aralık
THB 2.67MTHB 2.89MTHB 3.43MTHB 3.65M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

THB 5.3M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir United Nations?

SSS

United Nations şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam THB 3,648,590 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Nations şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat THB 2,665,057 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar