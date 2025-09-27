Şirket Dizini

United Nations Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

United Nations şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $131K ile $179K arasında değişmektedir. United Nations şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$140K - $169K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$131K$140K$169K$179K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Kariyer seviyeleri nelerdir United Nations?

SSS

United Nations şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $178,640 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Nations şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,900 tutarındadır.

