United Nations
United Nations Maaşlar

United Nations şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $28,858 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $167,151 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: United Nations. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $167K
İdari Asistan
$106K
İş Operasyonları Müdürü
$33.7K

İş Analisti
$109K
Veri Bilimi Müdürü
$155K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$95.3K
Ürün Tasarımcısı
$33.4K
Ürün Müdürü
$90.9K
Program Müdürü
$75.3K
Proje Müdürü
$28.9K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


SSS

United Nations şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $167,151 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Nations şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,094 tutarındadır.

