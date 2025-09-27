Şirket Dizini
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Teknik Program Müdürü Maaşlar

United Nations Development Programme şirketinde in Pakistan ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına PKR 5.09M ile PKR 7.27M arasında değişmektedir. United Nations Development Programme şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

PKR 44.94M

Kariyer seviyeleri nelerdir United Nations Development Programme?

SSS

United Nations Development Programme şirketindeki in Pakistan Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PKR 7,265,022 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Nations Development Programme şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Pakistan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PKR 5,091,725 tutarındadır.

