United Internet
United Internet Program Müdürü Maaşlar

United Internet şirketinde in Germany ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına €92.5K ile €129K arasında değişmektedir. United Internet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€100K - €121K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€92.5K€100K€121K€129K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

€143K

Kariyer seviyeleri nelerdir United Internet?

Diğer Kaynaklar