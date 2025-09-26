Şirket Dizini
United Internet
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
United Internet Ürün Tasarımcısı Maaşlar

United Internet şirketinde in Germany ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına €64.3K ile €88.1K arasında değişmektedir. United Internet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€69.7K - €82.7K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€64.3K€69.7K€82.7K€88.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

€143K

Kariyer seviyeleri nelerdir United Internet?

SSS

The highest paying salary package reported for a Ürün Tasarımcısı at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €88,059. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Ürün Tasarımcısı role in Germany is €64,321.

