United Internet
United Internet Müşteri Hizmetleri Maaşlar

United Internet şirketinde in France ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına €27.6K ile €38.7K arasında değişmektedir. United Internet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€29.9K - €34.8K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€27.6K€29.9K€34.8K€38.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

United Internet şirketindeki in France Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €38,659 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
United Internet şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €27,614 tutarındadır.

