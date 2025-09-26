Şirket Dizini
Unit4
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Unit4 Yazılım Mühendisi Maaşlar

Unit4 şirketinde in Spain Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €26.4K tutarındadır. Unit4 şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Medyan Paket
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Yıllık toplam
€26.4K
Seviye
L2
Temel maaş
€25K
Stock (/yr)
€0
Prim
€1.4K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Unit4?

€143K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Yazılım Mühendisi u Unit4 in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €33,763. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Unit4 za ulogu Yazılım Mühendisi in Spain je €26,422.

Öne Çıkan İş İlanları

    Unit4 için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Netflix
  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar