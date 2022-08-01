Şirket Dizini
Uniswap
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Uniswap Maaşlar

Uniswap şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $179,100 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $190,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uniswap. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $190K

Kripto Mühendisi

Ürün Müdürü
$179K
İK Uzmanı
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Uniswap şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,950 tazminatla İK Uzmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uniswap şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $190,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Uniswap için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Databricks
  • Spotify
  • Stripe
  • Intuit
  • DoorDash
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar