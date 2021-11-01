Şirket Dizini
Unilog
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Unilog Maaşlar

Unilog şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $18,165 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Hizmetleri için $51,740 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Unilog. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Müşteri Hizmetleri
$51.7K
Ürün Müdürü
$26.7K
Yazılım Mühendisi
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Unilog şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $51,740 tazminatla Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Unilog şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $26,704 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Unilog için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar