Unigroup
Unigroup Maaşlar

Unigroup şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $59,706 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $91,242 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Unigroup. Son güncellenme: 10/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $85K
Veri Analisti
$59.7K
Veri Bilimci
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
İnsan Kaynakları
$91.2K
SSS

Unigroup şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $91,242 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Unigroup şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $82,700 tutarındadır.

