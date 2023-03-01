Şirket Dizini
Unify Consulting Maaşlar

Unify Consulting şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $145,725 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $221,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Unify Consulting. Son güncellenme: 10/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $150K
Veri Bilimci
Median $180K
Yönetim Danışmanı
Median $170K

İş Analisti
$151K
İş Geliştirme
$153K
Pazarlama Operasyonları
$146K
Ürün Tasarımcısı
$172K
Çözüm Mimarı
$221K
SSS

Unify Consulting şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $221,100 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Unify Consulting şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $161,500 tutarındadır.

