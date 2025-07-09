Şirket Dizini
Uni Cards
Uni Cards Maaşlar

Uni Cards şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $28,550 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $67,993 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Uni Cards. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $68K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $61.5K
Veri Bilimi Müdürü
$49.1K

Ürün Tasarımcısı
$28.6K
SSS

Uni Cards şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $67,993 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Uni Cards şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $55,268 tutarındadır.

