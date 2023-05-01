Şirket Dizini
Ultima Genomics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Ultima Genomics Maaşlar

Ultima Genomics şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $110,445 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $195,975 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ultima Genomics. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Biyomedikal Mühendisi
$189K
Donanım Mühendisi
$152K
Makine Mühendisi
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Yazılım Mühendisi
$196K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Ultima Genomics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,975 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ultima Genomics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,643 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Ultima Genomics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar