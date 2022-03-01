Şirket Dizini
Ulta Beauty
Ulta Beauty Maaşlar

Ulta Beauty şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $120,146 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $172,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ulta Beauty. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $172K
Veri Bilimci
$120K
Ürün Tasarımcısı
$126K

SSS

Ulta Beauty şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $172,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ulta Beauty şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,625 tutarındadır.

