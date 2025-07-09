Şirket Dizini
Ujjivan Small Finance Bank
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Ujjivan Small Finance Bank Maaşlar

Ujjivan Small Finance Bank şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $5,284 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $49,563 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ujjivan Small Finance Bank. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$5.3K
Pazarlama
$17.1K
Çözüm Mimarı
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Ujjivan Small Finance Bank şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $49,563 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ujjivan Small Finance Bank şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $17,134 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Ujjivan Small Finance Bank için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar