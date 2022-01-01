Şirket Dizini
UBS
UBS Maaşlar

UBS şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimi Müdürü için yıllık $22,039 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $230,974 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: UBS. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Nicel Geliştirici

Veri Bilimci
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Nicel Araştırmacı

Yatırım Bankacısı
Analyst $136K
Associate Director $210K

Mali Analист
Median $110K
İş Analisti
Median $110K
Ürün Müdürü
Median $138K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $175K
İş Operasyonları Müdürü
Median $64.2K
Yönetim Danışmanı
Median $82.5K
Proje Müdürü
Median $150K
Çözüm Mimarı
Median $206K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $106K
Teknik Program Müdürü
Median $173K
Siber Güvenlik Analisti
Median $108K
Muhasebeci
$44.6K
İdari Asistan
$80.4K
İş Operasyonları
$109K
İş Geliştirme
$76.3K
Personel Şefi
$159K
Veri Analisti
$162K
Veri Bilimi Müdürü
$22K
İnsan Kaynakları
$164K
Hukuk
$159K
Ürün Tasarımcısı
$143K
Ürün Tasarım Müdürü
$28.3K
Program Müdürü
$231K
İK Uzmanı
$148K
Satış
$159K
Toplam Ödüller
$157K
UX Araştırmacısı
$137K
SSS

A função com maior remuneração relatada na UBS é Program Müdürü at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $230,974. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na UBS é $137,369.

