Ubisoft
Ubisoft Maaşlar

Ubisoft şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $20,193 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $178,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ubisoft. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Web Geliştirici

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Ürün Müdürü
Median $108K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $116K

Veri Analisti
Median $48.8K
Veri Bilimci
Median $70K
Proje Müdürü
Median $65.4K
Pazarlama
Median $111K
Çözüm Mimarı
Median $119K
İş Analisti
$20.2K
Grafik Tasarımcı
$58.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$79.9K
Pazarlama Operasyonları
$50.5K
Ürün Tasarımcısı
$126K
Ürün Tasarım Müdürü
$164K
Teknik Program Müdürü
$179K
UX Araştırmacısı
$81.4K
SSS

El puesto con mayor remuneración reportado en Ubisoft es Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level con una compensación total anual de $178,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ubisoft es $81,405.

