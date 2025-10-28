Şirket Dizini
Trip.com
Trip.com Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Trip.com şirketinde in China ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına CN¥725K ile CN¥1.01M arasında değişmektedir. Trip.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CN¥777K - CN¥915K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CN¥725KCN¥777KCN¥915KCN¥1.01M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Trip.com?

SSS

Trip.com şirketindeki in China Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,009,756 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trip.com şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥724,953 tutarındadır.

