Şirket Dizini
Trip.com
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Trip.com Yazılım Mühendisi Maaşlar

Trip.com şirketinde in China Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CN¥399K tutarındadır. Trip.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Yıllık toplam
CN¥399K
Seviye
hidden
Temel maaş
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Prim
CN¥79.9K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Trip.com şirketindeki in China Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥905,465 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trip.com şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥372,331 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Trip.com için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Airbnb
  • Databricks
  • Netflix
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar