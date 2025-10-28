Şirket Dizini
Trip.com
Trip.com Ürün Müdürü Maaşlar

Trip.com şirketinde in China Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CN¥758K tutarındadır. Trip.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Yıllık toplam
CN¥758K
Seviye
L5
Temel maaş
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Prim
CN¥121K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Trip.com?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Trip.com şirketindeki in China Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥1,175,529 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trip.com şirketinde Ürün Müdürü rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥541,157 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar