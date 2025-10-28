TripAdvisor şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı SE1 için year başına $133K ile PSE1 için year başına $321K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $251K tutarındadır. TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
