  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

TripAdvisor Ürün Tasarımcısı Maaşlar

TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£89.6K - £106K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£78.9K£89.6K£106K£112K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

TripAdvisor şirketindeki in United Kingdom Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £112,054 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TripAdvisor şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £78,925 tutarındadır.

