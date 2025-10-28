Şirket Dizini
TripAdvisor şirketinde in United States ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına $211K ile $299K arasında değişmektedir. TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$239K - $283K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$211K$239K$283K$299K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

TripAdvisor şirketindeki in United States Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $299,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TripAdvisor şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $210,600 tutarındadır.

