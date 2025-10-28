Şirket Dizini
TripAdvisor
TripAdvisor Veri Bilimci Maaşlar

TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹6.37M - ₹7.57M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

TripAdvisor şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,056,156 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TripAdvisor şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,884,497 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar